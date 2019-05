Zahlreiche eingezogene Führerscheine, ein Krankenhausaufenthalt, jede Menge Blechschaden und versuchte Verwirrspiele mit der Polizei: Die Beamten hatten in der Nacht auf Samstag gut zu tun.

Aus dem Polizeibericht: Zahlreiche Alkoholfahrten

Tom RUEDELL Zahlreiche eingezogene Führerscheine, ein Krankenhausaufenthalt, jede Menge Blechschaden und versuchte Verwirrspiele mit der Polizei: Die Beamten hatten in der Nacht auf Samstag gut zu tun.

Zum Wochenendauftakt musste sich die Police Grand-ducale wieder mit einigen Alkoholsündern im Straßenverkehr herumschlagen. Gegen 1 Uhr fiel einer Polizeistreife in Foetz ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien auf die A4 auffuhr. Der Fahrer kam den Aufforderungen der Beamten, sein Fahrzeug zu stoppen, nicht nach und versuchte zu flüchten. In Höhe der Ausfahrt Steinbrücken konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden. Der Alkoholtest beim Fahrer war positiv, sein Führerschein wurde eingezogen und Anzeige erstellt.

In der route de Longwy in Rodange wurde gegen 1.15 Uhr ein Auto gestoppt, nachdem dieses sehr stark in Richtung Grenze beschleunigt hatte. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, auch ihm wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Damit nicht genug: Sein Fahrzeug war weder ordnungsgemäß versichert noch angemeldet. Das Auto wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, auf den Fahrer kommt eine Anzeige zu.

Ein billiges Täuschungsmanöver führte unterdessen in der Hauptstadt nicht zum Erfolg: Gegen 3.45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Limpertsberg gemeldet. Vor Ort gab sich einer der drei Insassen sofort als Fahrerin aus. Die Beamten fanden jedoch schnell heraus, dass eine andere Person am Steuer gesessen hatte, was diese dann auch zugab. Grund für die Scharade: Diese Person stand unter Alkoholeinfluss und ihr Führerschein wurde eingezogen. Auch hier wird eine Anzeige folgen.

Ein weiterer Verkehrsunfall wurde gegen 4.30 Uhr in Luxemburg/Eich gemeldet. Hier stellte sich heraus, dass beide Fahrer unter Alkoholeinfluss standen, so dass die beiden Führerscheine eingezogen wurden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Kurz vor fünf Uhr schließlichkollidierten zwei Autos frontal auf der N15 zwischen Heiderscheid und Heiderscheidergrund. Eine Person wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht. Der andere Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde eingezogen. Beim verletzten Fahrer konnte vor Ort kein Alkoholtest durchgeführt werden.