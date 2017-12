(str) - Bei einer Alkoholkontrolle in Windhof bemerkten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen Wagen der vor dem Kontrollpunkt an der N13 wendete und flüchtete.



Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer schließlich auf der Autobahn A6 gestoppt werden. Der Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Sein Wagen wurde sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.



Bei der Kontrolle in Windhof wurden insgesamt 251 Autofahrer zum Atemluftest gebeten. Neun Tests verliefen positiv. Vier Führerscheine wurden eingezogen.



Betrunken war auch eine Autofahrerin, die kurz nach 1 Uhr in Ehleringen die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Sie prallte zunächst gegen ein abgestelltes Auto und dann gegen eine Hauswand. Der Fahrerin wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen.

Das gleiche Schicksal ereilte auch vier weitere betrunkene Autofahrer, in Esch/Alzette, Kayl und Luxemburg-Stadt.