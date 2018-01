(SH) - Zwischen Junglinster und Ermsdorf lieferten sich ein Autofahrer und die Polizei am Freitagabend eine Verfolgungsjagd. Der Verkehrsteilnehmer war gegen 18 Uhr in der Route de Luxembourg mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als Polizeibeamte ihn aus dem Verkehr herauswinken wollten, beschleunigte der Fahrer weiter. Ein Polizist musste sich gar aus der Fahrbahn retten.



Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung des flüchtigen Fahrers auf. Dennoch hielt dieser nicht an. Er fuhr weiter nach Godbringen, Heffingen und Ernzen, wobei er immer wieder andere Fahrzeuge überholte. In Fels fuhr er über einen Bordstein, in Medernach gelang es ihm eine Nagelsperre zu umfahren, bevor er dann aber in Ermsdorf ausgebremst werden konnte. Der Fahrer versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, dies gelang ihm jedoch nicht. Unter Gegenwehr konnte er schlussendlich immobilisiert werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, gegen den bereits ein Fahrverbot vorlag.



Bei dem Einsatz, an dem Polizisten aus Mersch, Diekirch, Echternach und Ernz sich beteiligten, wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein Dienstwagen wurde beschädigt.

Betrunken am Steuer

Zudem kam es in den vergangenen Stunden zu mehreren Führerscheinentzügen. In der Rue Ménager in Luxemburg-Stadt hatte sich am Freitag gegen 21 Uhr ein Fahrer ans Steuer gesetzt, obwohl er zu viel Alkohol getrunken hatte. Auch in Rodler, Zolver und Bauschleiden waren in der Nacht zum Samstag betrunkene Fahrer unterwegs.

Am Boulevard de la Recherche in Beles musste unterdessen am Freitag gegen 17 Uhr ein Verkehrsteilnehmer seinen Führerschein abgeben, weil er mit 97 anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Schlussendlich sind noch mehrere Einbrüche zu vermelden, dies in Häuser in der Rue Pierre Kraack in Ettelbrück, in der Rue d'Imbringen in Bourglinster sowie in der Rue Demy Schlechter in Luxemburg-Stadt.

