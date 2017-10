(C./LW) - Kurz nach 20 Uhr verlor ein Mann in Leudelingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam im Gebüsch zum Stehen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen. Die Tochter des Fahrers wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, erlitt jedoch keine Verletzungen.

Gegen 0.30 Uhr wurde eine Streife zwischen Bridel und Strassen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches Schlangenlinien fuhr. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Gültige Fahrzeugpapiere sowie die nötige Versicherung lagen nicht vor. Der Führerschein wurde eingezogen.

Ein weiterer Führerschein wurde um 1.25 Uhr in Esch/Alzette eingezogen. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv, nachdem der Fahrer dabei beobachtet wurde, wie er seinen Wagen in Schlangenlinien steuerte.

In Rodange wurde gegen 2.50 Uhr ein Fahrzeug gestoppt, welches ohne Beleuchtung unterwegs war. Auch hier stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Zudem besaß er keinen gültigen Führerschein.



Anlässlich einer Verkehrskontrolle in Bartringen wurden des Weiteren zwei Fahrer mit 83 beziehungsweise 84 Stundenkilometern statt der dort erlaubten 50 geblitzt. In einem Fall war der Alkoholtest positiv, so dass hier ebenfalls der Führerschein eingezogen wurde.



Verkehrsunfall in Weiswampach



In Weiswampach kam es gegen 3 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer, der in Richtung Wemperhardt unterwegs war, geriet auf die linke Fahrbahn. Dabei rammte er ein anderes Fahrzeug. Auch ein weiteres dort abgestelltes Fahrzeug wurde beschädigt. Der Alkoholtest beim Unfallverursacher verlief positiv, sein Führerschein wurde eingezogen.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

In folgenden Ortschaften kam es von Samstag auf Sonntag zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser: Marnach, Frisingen, Moutfort, Luxemburg-Stadt (Montée de la Petrusse)



Zudem wurde ein Einbruch in Vianden gemeldet, der irgendwann zwischen Donnerstag und Samstag verübt wurde.