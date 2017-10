(TJ) - In keinem Verhältnis zum Resultat, steht der Schaden, den dreiste Treibstoffdiebe am Freitag an einem abgestellten Fahrzeug in der Rue de Binsfeld in Ulflingen anrichteten, um Dieselkraftstoff zu entwenden. Sie bohrten schlichtweg ein Loch in den Tank des Wagens und konnten so sage und schreibe knapp 25 Liter Sprit auslaufen lassen. Der geschädigte Automobilist kommt um eine teure Reparatur an seinem Fahrzeug nicht umhin. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Weniger Glück hatten drei Männer, die am Freitag zwei Passanten in der Rue Antoine Zinnen in Bettemburg brutal überfielen und die Brieftaschen stahlen. Dabei zögerten sie nicht, die beiden Opfer zu verletzen. Wenig später wurden sie von einer Polizeistreife gestellt und vorläufig festgenommen.

Weiterhin meldet die Polizei drei Einbrüche aus Oberkorn, Niederkorn und Esch/Alzette. In den ersten beiden Fällen hatten es die Ganoven auf Einfamilienhäuser abgesehen, in Esch/Alzette drangen sie in eine Gaststätte in der Rue de Belvaux ein.

Bei drei von der Staatsanwaltschaft angeordneten Alkoholkontrollen in Waldbillig, Scheidgen und Bech, wurde am späten Freitagabend ein Führerschein eingezogen.