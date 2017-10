(mig) - In der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz beobachtete am frühen Samstagabend ein Zeuge fünf Personen, die versuchten die Eingangstür eines leerstehenden Hauses aufzubrechen und die anschließend ein Fenster einschlugen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers wurden zunächst zwei der fünf Täter gestellt. Wie die Polizei berichtet, gelang es im Laufe der Ermittlungen alle fünf Täter zu identifizieren.

Die Tätergruppe dürfte ebenfalls für die sich häufenden Fahrzeugeinbrüche in der Umgebung von Wiltz verantwortlich sein, heißt es seitens der Polizei. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch protokolliert.

In Esch/Alzette kam es am Samstagabend gegen 22.15 Uhr vor einer Gaststätte in der Avenue de la Gare zu einem Streit zwischen zwei stark alkoholisierten Personen. Einer der beiden Streithähne zog ein Taschenmesser und verletzte den anderen leicht an der Hand. Der Mann wurde in der Arrestzelle untergebracht, das Messer wurde beschlagnahmt und Protokoll errichtet.

Mann zeigt blanken Hintern



Recht hektisch ging es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in der hauptstädtischen Avenue de la Gare zu. Ein Mann, der in einem Schnellimbiss am Tresen saß, zeigte seinen blanken Hintern. Der Restaurantbetreiber rief die Polizei. Als die Beamten den Mann aufforderten, sich auszuweisen, kippte dieser sein Getränk über einen Beamten. Zeitgleich sprang eine Begleiterin des Mannes den Beamten von hinten an. Im Lauf der Revolte kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten. Die Beamten wurden von mehreren Anwesenden angepöbelt, mittels Mobiltelefon gefilmt und aufs Heftigste beleidigt. Mit Hilfe des Sicherheitsbeamten des Lokals konnten zwei Personen abgeführt und protokolliert werden.

Augenzeugin gesucht



In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 3.10 Uhr in der Rue des Hauts Fourneaux in Luxemburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall. Eine betrunkene Autofahrerin, die in Richtung Kirchberg unterwegs war, fuhr mit der Fahrerseite ihres Wagens gegen die Fahrerseite eines abgestellten Wagens. Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein weiterer Wagen hinter dem Unfallfahrzeug stehen geblieben war, um nach der Unfallfahrerin zu sehen. Diese Frau war allerdings bei der Unfallaufnahme nicht mehr zugegen. Diese eventuelle Augenzeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Luxemburg unter der Telefonnummer 4997 4500 zu melden.

In der Rue de la Minière in Rodange beschädigte der Fahrer eines grauen VW Golf mit seinem Wagen ein an der Straße geparktes Fahrzeug und flüchtete. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 20 Uhr. Das Unfallfahrzeug müsste im vorderen Bereich größere Schäden haben. Zeugen, die zweckdienliche Hinweise liefern können, sollen sich beim Notruf 113 melden.

In der Rue de Kopstal in Kehlen brachen unbekannte Täter am Samstag gegen 18 Uhr über die Terrasse in ein Haus ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und einen Computer.

In der hauptstädtischen Rue Jean-Baptiste Nothomb verschafften sich Unbekannte am Samstagabend Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.