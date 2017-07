(LS) - Es war kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag, als eine Polizeistreife in der Grand'Rue in Clerf einen Automobilisten stoppen musste, der mit 105 statt der dort erlaubten 50 km/h unterwegs war. Nicht nur, dass er doppelt so schnell als erlaubt fuhr, er hatte auch zu sehr dem Alkohol gefrönt.



Wegen eines überhöhten Alkoholkonsums mussten drei weitere Fahrer in Bartringen, Luxemburg und Esch/Alzette ihren Führerschein abgeben. Das Gleiche gilt auch für zwei andere Personen, die am Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit (mehr als 50 km/h über dem Limit) durch den Tunnel Gosseldingen rasten.



Dem Untersuchungsrichter wurden am Wochenende zwei Personen vorgeführt: Eine hatte in einem Elektrowarengeschäft in Luxemburg gestohlen, eine andere war bereits in der Nacht auf Freitag in einen Laden eingebrochen, wo sie verschiedene Gegenstände stahl. Sie wurde am Samstag ermittelt und verhaftet.



Allerdings wurde auch in der Nacht auf Sonntag wieder eingebrochen, und zwar in Familienhäuser in Esch/Alzette (Rue du Nord), Waldbillig (Rte de Diekirch) und Luxemburg (Rue Edouard Grenier).



Dem Polizeibericht bleibt zu entnehmen, dass Unehrliche in der Nacht auf Sonntag 200 l Diesel aus einem auf der Aire de Capellen abgestellten LKW stahlen. Bereits am Samstagnachmittag musste ein "Stockbetrunkener" in den Arrest, nachdem er zuvor Passanten auf offener Straße belästigt hatte.