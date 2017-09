(SH) - Überladen oder die Güter nicht ordnungsgemäß gesichert: Die Polizei zog am Donnerstag mehrere Fahrer von Schwer- und Leichttransportern in die Verantwortung, weil sie sich nicht an die Verkehrsregeln hielten.

Bei einer Kontrolle auf der N31 in Petingen wurden die Beamten auf einen Lastwagen aufmerksam, der ein tonnenschweres Bauteil transportierte, dieses jedoch nicht fachgerecht gesichert hatte. Der Fahrer musste das Fahrzeug stehen lassen, bis die Ordnungswidrigkeit behoben war, zudem wurde ein Strafzettel ausgestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle auf der Autobahn A6 wurden zehn gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, weil Kleintransporter entweder überladen waren oder gefährliche Güter nicht ordnungsgemäß transportiert wurden.

Bereits am Dienstag war ein Lastwagen bei Mersch gestoppt worden, weil er mehrere tonnenschwere Betonteile transportierte, die nicht ausreichend gesichert waren.

Die Polizei achtete am Donnerstag verstärkt auf die Sicherung der Ladungen.

Foto: Polizei