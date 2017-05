Auf einer Ballveranstaltung in Niederwampach gab es in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen, von denen sich laut Polizei am Ende mindestens eine ärztlich behandeln lassen musste.

Bei einer Kontrolle in der Route de Longwy in Rodange stoppte die Polizei am Samstagnachmittag einen Autofahrer, der sich trotz eines richterlichen Fahrverbots ans Steuer gesetzt hatte. Gegen den Fahrer wurde Protokoll errichtet.

Besonders eilig hatte es ein Autofahrer in Zolwer. Dieser fuhr am Samstag gegen 18.30 Uhr mit über 100 km/h durch die Rue de Limpach. Auch gegen diesen Fahrer wurde Protokoll errichtet.