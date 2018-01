(SH) - Die Polizei wurde in den vergangenen Stunden erneut zu mehreren Einsätzen gerufen. Ein Drogendealer, Raser und Einbrecher hielten die Beamten auf Trab.



Am Samstag kurz nach 20 Uhr hatte eine Streife in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt eine Person beobachtet, die gerade einen Drogendeal abschließen wollte. Die Beamten sprachen den Mann auf sein Vorhaben an. Da der Verdacht nahe lag, dass er Drogen verschluckt hatte, wurde eine Scanner-Untersuchung vorgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, der einem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

Gegen Mitternacht wurden die Beamten dann zu einem Verkehrsunfall zwischen Merscheid und Weiler gerufen. Ein Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache 200 Meter außerhalb von Weiler in einer Linkskurve geradeaus gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt. Der verletzte Fahrer wurde von den Rettungskräften aus dem Fahrzeugwrack geborgen und ins Krankenhaus gebracht.



Wegen zu hoher Geschwindigkeit wurden zudem in Bollendorfer-Brücke am Samstag um 21.40 Uhr zwei Führerscheine eingezogen. Zwei Fahrer, die dicht hintereinander unterwegs waren, fuhren mit 93 anstelle der erlaubten 50 km/h.



Um 23.30 Uhr musste dann ein Fahrer in der Rue de Bouillon seinen Führerschein abgeben, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte.



Weiter sind noch Einbrüche in Wohnungen und Häuser in der Rue de Kehlen in Nospelt sowie an der Place Winston Churchill in Esch/Alzette zu vermelden.

