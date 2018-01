(nas) - Auf Anordnung der Staatsanwaltschaften aus Luxemburg und Diekirch wurden in der Nacht am Freitagabend sowie in der Nacht zum Sonntag zwischen 20 und 4 Uhr Alkoholkontrollen in Esch/Alzette, Tetingen, Wintger, Wiltz und Goebelsmühle durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 498 Fahrer kontrolliert. In 16 Fällen fielt der Atemlufttest positiv aus. Sieben Führerscheine wurden eingezogen.

Schon am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr war der Polizei am Flughafen darauf hingewiesen worden, dass sich ein betrunkener Autofahrer auf dem Kiss and Fly-Parkplatz vor der Abflughalle befinde. Nach der Atemluftkontrolle, die sich als positiv herausstellte, wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen.

Erhitzte Gemüter in Rümelingen

In der Nähe eines Festes in Rümelingen mussten die Beamten ebenfalls einschreiten. Zum Einen hatten sich dort zwei Frauen geschlagen, wobei eine der beiden verletzt wurde. Zum Anderen hat eine, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, "sehr unmanierliche Person" eine Frau angepinkelt.