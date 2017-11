(tom) - Erfolgsmeldungen der Police Grand-Ducale: Am frühen Samstagmorgen konnte sie vier mutmaßliche Einbrecher dingfest machen. Gegen 3.45 Uhr stoppten zwei Patrouillen ein Fahrzeug in Diekirch in der rue Clairefontaine.

Im Auto saßen drei Männer, die im Verdacht standen, kurz zuvor in eine Gaststätte in Bettingen (D) eingebrochen zu sein. Sie waren zur nationalen Fahndung ausgeschrieben.

Kurz darauf traf die Polizei in Soleuvre einen Mann in einem leerstehenden Haus an, der sich dort einquartiert hatte. Weil er Diebesgut bei sich hatte, wurde er verhaftet und wie die drei Männer aus dem Auto in Diekuirch dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Nichtsdestotrotz wurden am Wochenende in Schifflingen und in der Hauptstadt drei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet.

Alkoholbedingte Einsätze

Drei Führerscheine kassierten die Beamten außerdem ein. Am Freitagabend zwischen Weiler-La-Tour udn Frisingen landete eine alkoholisierte Fahrerin im Straßengraben, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Weil sie sich zudem unkooperativ verhielt, wurde die Frau in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Zwei weitere Alkoholsünder gingen der Polizei in Lintgen und auf der A7 bei Lorentzweiler ins Netz.