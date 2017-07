(SH) - Aus technischen Gründen waren die Notrufnummern 112 und 113 am Montag von einigen Mobiltelefonen aus nicht erreichbar. Dies hatte die Polizei gegen Mittag mitgeteilt. Wie die Post nun mitgeteilt hat, wurde das Problem mittlerweile behoben.

Sollten dennoch Probleme bestehen, können sich Anrufer in Not direkt an die regionalen Polizeidienststellen wenden.



Des weiteren meldet die Polizei aus den vergangenen Stunden mehrere Autofahrer, die sich nicht an die Regeln hielten.

Gut gemeint hatte es ein Mann am Sonntagabend in Kayl. Gegen 23.15 Uhr wurde er auf der Dienststelle vorstellig, nachdem er durch ein Wildtier von der Fahrbahn abgekommen war und gegen eine Leitplanke geprallt war. Da die Beamten jedoch einen Alkoholgeruch feststellten, musste sich der Mann einem Test unterziehen. Dieser fiel positiv aus, der Führerschein wurde eingezogen.



Zu viel Alkohol hatte auch ein Mann getrunken, der am Sonntag um 17.30 Uhr in der Rue de la Libération in Düdelingen in eine Hecke gefahren war und seine Fahrt dann fortgesetzt hatte. Die Polizei fand den Wagen mit einem Plattfuß an der Kreuzung der Route de Thionville mit der Route de Volmerange. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, dies gelang ihm jedoch nicht. Alkohol- und Drogentest waren positiv. Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, ein provisorisches Fahrverbot wurde ihm erteilt.



Ohne Führerschein war in der Nacht zum Montag auch ein Fahrer in der Avenue J.-F. Kennedy in Ettelbrück unterwegs. Gegen 2.25 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person die Kennzeichen an einem Wagen ausgetauscht hatte und dann wegfuhr. Wie sich herausstellte, verfügte der Mann nicht über gültige Fahrzeugpapiere und auch die Reifen besaßen nicht genügend Profil. Strafanzeige wurde erstellt.

