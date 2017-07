(str) - Trickdiebe, die ihre Opfer an einem Geldautomaten versuchen, in Gespräche zu verwickeln und so in den Besitz in ihrer Kreditkarten oder PIN-Codes zu kommen sind nicht neu. Ihre Tricks zeugen fast immer von großem Einfaltsreichtum.



So auch am Sonntagvormittag in Howald. Nachdem ein Mann an einem Automaten Geld abgehoben hatte, wurde er von einem Mann angesprochen, der ihm sagte, er habe einen 50 Euro Schein im Ausgabeschlitz vergessen. Nachdem der Mann sich bedankt und verabschiedet hatte, rief ihm der Unbekannte zu, der Automat habe noch einen weiteren Schein ausgegeben.

Daraufhin entwickelte sich ein wirres Gespräch, an dessen Ende, der Mann seine Karte erneut in den Automaten steckte, um die letzten Kontobewegungen zu überprüfen. Doch dann schien die Karte im Apparat blockiert zu sein. Als der Mann später den Vorfall bei seiner Bank melden wollte, stellte sich heraus, dass die Karte inzwischen wieder zu Geldabhebungen benutzt worden war und er demnach einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen war.



Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Er ist von südländischem Typ und trug einen Dreitagebart und kurzes dunkles Haar. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Veste, einem grauen Hemd, einer blauen Jeanshose sowie einem weißen Hut bekleidet.