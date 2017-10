Die Polizei musste sich am Samstag unter anderem mit einer Nacktfoto-Erpressung auf Facebook und einer ungesicherten Handgranate befassen.

Opfer der Erpressung ist eine 36-jährige Frau, die auf Facebook einer Gruppe beigetreten war, um neue Leute kennenzulernen. Hier wurde sie nach kurzer Zeit von einer Person angeschrieben, die sich als Mann ausgab und die Frau nach einigen Privat-Chats um freizügige Fotos bat. Nachdem das Opfer diese gesendet hatte, forderte der vermeintliche Interessent Geld. Nachdem die 36-Jährige dieses überwiesen hatte, meldete sich eine weitere Person, die eine höhere Summe verlangte.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Bilder via soziale Medien an unbekannte Personen zu verschicken. Dieser sorglose Umgang kann böse Folgen haben. Immer wieder fallen Menschen auf der Suche nach neuen Freunden oder einem Partner auf solche Maschen herein. Opfer einer derartigen Erpressung sollen nicht auf die Forderungen eingehen und umgehend die Polizei einschalten.

Mit einem brisanten Fall musste die Polizei sich auch in Reichlingen beschäftigen. Hier hatte eine Frau in einem Feld eine ungesicherte Handgranate gefunden und diese mit nach Hause genommen. Die Frau erklärte der Polizei, sie habe befürchtet, der Landwirt könne mit dem Traktor über die Handgranate fahren.

Die Polizei weist darauf hin, dass gefundene Munition niemals angefasst werden soll, auch beim bloßen Verdacht, dass es sich um Munition handeln könnte. In jedem Fall soll umgehend der Notruf 113 informiert werden.Die Fundstelle soll falls möglich gesichert werden, bis die Polizei beziehungsweise der Kampfmittelräumdienst vor Ort ist.

In der Nacht zum Sonntag kassierte die Polizei dann noch drei Führerscheine ein, und zwar in Heiderscheidergrund, in der hauptstädtischen Route d'Esch und auf der A13.