Die Polizisten hatten es während der Nacht auf Samstag einmal mehr mit Randalierern und alkoholisierten Helden zu tun.



Zwischen Stadtbredimus und Wormeldingen wurde der Polizei am Freitagabend ein Fahrer gemeldet, der mit laufendem Motor auf der Fahrbahn stehe und nicht ansprechbar sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife vor Ort, konnte der schlafende Fahrer geweckt werden.



Diese weigerte sich aus dem verschlossen Wagen zu steigen und ließ den Motor aufheulen ohne jedoch sein Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Nach dem die Fahrertür geöffnet werden konnte, verweigerte der Mann weiterhin auszusteigen. Beim Versuch den Mann aus dem Wagen zu befördern, setzte dieser sich heftig zur Wehr und musste immobilisiert werden. Auf der Dienststelle bespuckte der Betrunkene die Beamten und äußerte Ihnen gegenüber Morddrohungen.Er durfte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

In der Rue Conzemius in Differdingen schlug ein Mann gegen 4 Uhr mit einem Regenschirm auf die Polizisten ein, nachdem diese versucht hatten, in eine Schlägerei einzugreifen. Ein Polizeibeamter wurde im Gesicht verletzt, der alkoholisierte Schläger wurde wegen seines erhöhten Blutalkoholspiegels und aufgrund seines aggressiven Verhaltens ebenfalls für den Rest der Nacht in eine Ausnüchterungszelle verbracht.

Auch in der Avenue de Luxembourg in Bascharage wurde die Polizei kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf einen betrunkenen Mann aufmerksam, der verletzt durch die Straße torkelte. Es stellte sich heraus, dass der Mann gestürzt war. Im Gespräch mit den Beamten brauste der Betrunkene auf und spuckte mehrmals in den Dienstwagen. Im Krankenhaus wollte der Mann sich nicht beruhigen, sodass er nach einer ärztlichen Untersuchung ebenfalls in einer Zelle untergebracht wurde.