(L.E.) - Während am Freitag das wetterbedingte Verkehrschaos nicht ausblieb und es sogar zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam, ließen es sich Einige nicht nehmen, trotz der Straßenbedingungen mit Sommerreifen zu fahren.



Gegen 15.15 Uhr führte eine Polizeistreife spontan eine Kontrolle zur Bereifung der Fahrzeuge in der Differdinger Avenue de la liberté durch. Dabei fiel ein Fahrer auf, der mit Sommerreifen unterwegs war und zudem nur eine Steuerbescheinigung vorweisen konnte, die bereits seit einem halben Jahr abgelaufen war. Eine Strafanzeige wurde hier erstellt.

Um 15.20 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge in der Rue Van der Meulen in Luxemburg-Stadt. Ein Fahrzeug war in der Abfahrt ins Rutschen gekommen und mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Da beide Fahrzeuge keine Winterreifen montiert hatten, wurden beide Fahrer zusätzlich zum Sachschaden auch noch gebührenpflichtig verwarnt.



Gegen 17.45 Uhr fiel einer anderen Streife ein Fahrzeug auf, das zwischen Kockelscheuer und Bettemburg auffallend langsam unterwegs war. Aufgrund der Fahrweise hatte sich bereits ein Rückstau gebildet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Fahrzeug Sommerreifen montiert waren. Das Fahrzeug wurde immobilisiert.



Gegen 19.30 Uhr kam es in der Hauptstadt an der Kreuzung des Boulevard d'Avranche mit der Avenue de la Gare zu einem Auffahrunfall. Es stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer ebenfalls mit Sommerreifen unterwegs war. Auch hier wurde Strafanzeige erstellt und das Fahrzeug immobilisiert.



In allen Fällen wurde ein Bußgeld von 79 Euro eingezogen.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.