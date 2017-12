(m.r.) - Ein betrunkener Autofahrer hat die Nacht zum Dienstag in Polizeigewahrsam verbringen müssen. Die Polizei traf den Mann kurz nach Mitternacht auf dem Gelände einer Tankstelle in Leudelingen an. Er saß hinter dem Steuer seines Autos und hielt eine Flasche Whisky in der Hand, auf dem Beifahrersitz lag zudem ein Schlagstock. Der Alkoholtest fiel positiv aus.

Bevor die Beamten eintrafen, war der Mann über den Parkplatz getorkelt und mehrmals hingefallen. Dabei habe er dem Polizeibericht zufolge laut geschrien.



Im Bahnhofsviertel aufgefallen



Zudem war der Betrunkene der Polizei bereits zuvor im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet worden. Dort war er mehrmals durch die Rue Joseph Junck gefahren und hatte einem Paar gedroht. Als er schließlich davonfuhr, rammte der Mann eine Straßenlaterne.



Aufgrund seines Zustandes musste der Mann die Nacht in Gewahrsam verbringen. Der Schlagstock wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen Besitz einer verbotenen Waffe wurde eingeleitet.