Aus dem Polizeibericht

Messerstecherei in der Rue de Strasbourg am Dienstag

Der Verdächtige, welcher einen Schlagstock mit sich führte und der mutmaßliche Täter konnten von der Polizei gestellt werden.

(jwi) - Gegen 18 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Lokal der Rue de Strasbourg im Viertel Gare in der Hauptstadt gemeldet. Das schreibt die Polizei am Dienstagabend.

Die Beamten der Hundestaffel seien unverzüglich vor Ort gewesen und leisteten Erste Hilfe bei einem Mann mit einer Stichwunde. Ein Verdächtiger, welcher einen Schlagstock mit sich führte, sowie der mutmaßliche Täter und die Tatwaffe konnten bei der Fahndung gestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Angreifers an. Er wird am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt, heißt es.



