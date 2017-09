(che) - Am Sonntagabend durfte die Polizei mehrere Male wegen betrunkenen Fahrern ausrücken. Eine kleine Zusammenfassung:



Ein Anrufer meldete gegen 21.30 Uhr einen alkoholisierten Mann, welcher auf dem Parkplatz des "Café-Restaurants Waldhaff" in seinen Wagen gestiegen und Richtung "Staffelter" gafahren sei. Das gemeldete Fahrzeug wurde von einer Streife aus Mersch kontrolliert. Ein Atemlufttest ergab , dass der zulässige Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten wurde. Der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 22 Uhr führte eine Patrouille auf der A7 in Höhe des Tunnels "Waldhaff" eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwei Fahrern sind nun ohne Führerschein unterwegs, sie wurden mit 149 beziehungsweise 150 Km/h gemessen, die höchstzulässige Geschwindigkeit beträgt an diesem Ort 90 Km/h beträgt.

Kurz vor Mitternacht wurde auf der A13 in Richtung Düdelingen ein Wagen gemeldet, welcher in Schlangenlinien gesteuert wurde. Der Fahrer gab der Notrufzentrale an, den Wagen bis zum Eintreffen der Patrouille zu verfolgen. Kurze Zeit später meldete er, dass der Wagen in der Rue Lebork abgestellt wurde und die Fahrerin ins Haus gegangen sei. Aufgrund des Ergebnisses eines Atemlufttests wurde der Führerschein eingezogen.



Gegen 1 Uhr wurde eine Polizeistreife auf der N14 im Ortseingang Wecker auf die Fahrweise einer Frau aufmerksam. Eine Geschwindigkeitsmesstafel zeigte 75 Km/h statt der erlaubten 50 Km/h an. Im "Weckergronn" wurde der Wagen gestoppt. Den Beamten fiel auf, dass die Frau nach Alkohol roch. Die Frau gestand, mehrere Gläser Sekt getrunken zu haben. Ein Test ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Auch hier wurde der Führerschein eingezogen.

Gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein alkoholisierter Mann in der hauptstädtischen Rue Astrid gemeldet - er befand sich vor der Haustür seiner Ex-Freundin. Den Beamten erklärte der Mann, dass er sich nach einer verbalen Auseinandersetzung bei seiner Ex-Freundin entschuldigen wollte. Auf den Alkoholgeruch angesprochen, gestand der Mann getrunken zu haben und mit seinem Wagen gefahren zu sein. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten war. Der Führerschein wurde eingezogen.