(m.r.) - Am frühen Montagmorgen hat ein Mann in Esch/Alzette ein Paar mit einer Schusswaffe bedroht. Ein anderes Fahrzeug bedrängte die Opfer, als diese mit ihrem Auto über die Rue de Luxembourg in Richtung der Autobahn A4 fuhren.



Der Fahrer tätigte mehrmals die Lichthupe, woraufhin das Paar auf den Parkplatz einer Tankstelle fuhr. Der Mann folgte ihnen, blieb auf gleicher Höhe stehen und richtete eine Softair-Pistole in die Richtung des Paares. Dabei äußerte er Drohungen und fuhr schließlich davon.

Die Opfer verständigten umgehend die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Polizisten fanden das Fahrzeug des Mannes kurze Zeit später in der Rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt.



Die Beamten legten den Mann in Handschellen und beschlagnahmten die Waffe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.