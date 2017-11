Am Freitagabend und in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Luxemburger Polizei einiges zu tun.

Gegen 19.30 Uhr musste die Polizei nach Kehmen ausrücken. Dort war ein Mann in seiner Wohnung ausgerastet, der Drohungen äußerte. Vor Ort erfuhr die Polizei, dass der Mann einige Waffen auf dem Speicher habe. Der Mann gab jedoch an, keinen Waffenschein zu besitzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Waffen (Luftdruckpistolen, Macheten sowie Munition) beschlagnahmt.

Auch auf den Straßen gab es einige Zwischenfälle: In Hesperingen flüchtete ein Fahrer am Samstagabend nach einem Unfall. Die Polizei machte ihn ausfindig, der Fahrer stand unter Alkohol.

Unter Alkohol stand auch ein Fahrer auf der A6 am Croix Cessange, der telefonierend und ohne Sicherheitsgurt fuhr.

In Esch/Alzette geriet ein Fahrer kurz vor Mitternacht in eine Kontrolle, da er fast doppelt so schnell unterwegs war, als erlaubt. Statt 50 km/h fuhr er 96 km/h.

In Zolwer stoppten die Beamten um 0.45 Uhr ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Der Alkoholtest war positiv, der Führerschein wurde einbehalten.

Stark alkoholisiert war nach Angaben der Polizei auch ein Fahrer der um kurz nach 1 Uhr in Schouweiler an einer Polizeikontrolle vorbeifuhr, ohne die Haltezeichen der Polizei zu beachten.

Schlafend vor der Garageneinfahrt

Ein alkoholisierter Fahrer schaffte es in der Nacht immerhin noch bis zu einer Garageneinfahrt (Montée de Clausen). Als die Polizei ihn dort um 2 Uhr in seinem Wagen fand, war er eingeschlafen.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand der Fahrer, dessen verunfallten Wagen die Polizei um 2.40 Uhr auf der Avenue John F. Kennedy auf einer Verkehrsinsel fanden.

Auf der rue de Trèves wurde der Polizei eine Fahrerflucht gemeldet. Der Fahrer stieß mit seinem Auto gegen die Mauer eines Gebäudes und fuhr dann einfach weiter. Die Polizei machte ihn ausfindig - auch er war alkoholisiert.

Die Polizei zog die Führerscheine all dieser Fahrer ein.

Es gab auch einige Wildunfälle, u.a. an den Strecken Windhof – Garnich, Colmar-Berg – Karelshaff, Arsdorf – Baschleiden, Diekirch – Stegen, Fouhren – Bettel, Troisvierges – Weiler sowie Wintrange – Elvange. Ratschläge der Polizei um die Gefahr eines Wildunfalls zu reduzieren können hier nachgelesen werden.



Viele Einbrüche und ein Brand

Doch die Polizei war nicht nur auf der Straße im Einsatz. Es kam in den vergangenen Stunden bzw. Tagen auch zu einigen Einbrüchen, u.a. in Schouweiler (rue Belair, Tatzeit zwischen dem 13. und 17.11.2017), in Bartringen (Cité Riedgen, Tatzeit 18.11.2017 zwischen 05.30 und 06.00 Uhr), in Bettendorf (Cité Pierre Strauss, Tatzeit 17.11.2017 zwischen 16.30 und 18.30 Uhr), in Wiltz (route de Noertrange) und in Luxemburg (Boulevard Napoléon). Präventionshinweise in Sachen Einbrüche sind auf der Webseite der Polizei abrufbar.

In Strassen stand außerdem am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ein Baucontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Da sich im Container mehrere Brandstellen befanden und ein Fenster des Containers eingeschlagen wurde, wurde die Spurensicherung der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit weiteren Ermittlungen befasst.