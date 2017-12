(SH) - Die Polizei musste in den vergangenen Stunden erneut mehrmals in den Einsatz, weil alkoholisierte Personen sich hinters Steuer setzten oder aber ausfallend wurden.

So fanden am Freitagabend in Tüntingen und Brouch großangelegte Alkoholkontrollen statt. Insgesamt mussten sich 280 Fahrer einem Atemtest unterziehen. In acht Fällen war das Resultat positiv, drei Führerscheine wurden eingezogen.

In der Nacht zum Samstag mussten weitere drei Verkehrsteilnehmer ihre Fahrlizenz wegen übermäßigen Alkoholkonsums abgeben, dies auf der A4 in Esch/Alzette, auf der A13 in Höhe von Düdelingen und in Nothum.



Mehrere betrunkene Personen hatten sich zwar nicht hinters Steuer gesetzt, sie waren dennoch negativ aufgefallen. So raste eine Frau am Samstagabend kurz vor 23 Uhr in der Rue Michel Rodange in der Hauptstadt aus. Eine Stunde später mussten Polizeibeamte einen Mann wecken, der auf der Straße schlief. Dieser schlug daraufhin um sich und ließ sich nicht mehr beruhigen.



In der Nacht trafen die Beamten dann am Escher Bahnhof auf einen Mann, der derart betrunken war, dass er nicht mehr stehen oder gehen konnte und vor sich hin lallte. In der Rue Gare-Usines in Düdelingen wurde schlussendlich ein alkoholisierter Mann Polizisten gegenüber beleidigend und aggressiv.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.