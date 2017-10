(C./LW) - Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle in Frisingen wurde gegen 1.40 Uhr ein Wagen gestoppt, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der Alkoholtest bei der Fahrerin positiv verlaufen war, startete diese ihren Wagen wieder und flüchtete über die Grenze. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Frau telefonisch über die Konsequenzen ihres Handelns aufgeklärt und zur Vernehmung gebeten.

Kurz vor 2 Uhr wurde ein anderer Wagen mit 81 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer geblitzt. Die Fahrerin konnte weder einen Führerschein noch eine gültige Steuerkarte vorzeigen. Auch hier wurde Anzeige erstellt.

Ein weiterer Fahrer wurde mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt, missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizei und fuhr weiter. Die Verfolgung verlief ergebnislos, es wird jedoch weiter ermittelt.



Daneben kam es auch in der Avenue du Bois in Luxemburg, am Boulevard Royal in Luxemburg und auf der Route d’Arlon in Richtung Mamer zu Führerscheinentzügen aufgrund von Alkohol am Steuer.

Versuchter Diebstahl und Einbrüche



Der Eigentümer eines Bekleidungsgeschäftes in Echternach beobachtete am Freitag gegen 17 Uhr mehrere Täter bei einem Diebstahlversuch im Außenbereich seines Ladens. Es gelang ihm, einen der Täter festzuhalten. Anzeige wurde erstellt.

Des Weiteren wurden mehrere Einbrüche gemeldet. Gleich zweimal schlugen Kriminelle in Einfamilienhäusern in Uebersyren zu - zwischen 18.30 und 21.45 Uhr sowie zwischen 19.20 und 1 Uhr.

Zwischen 20 und 3 Uhr wurde zudem ein blauer Wagen der Marke Volvo, Modell V60, mit dem luxemburgischen Kennzeichen LA6048 auf einem Parkplatz in Mersch entwendet.