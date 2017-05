Eine Frau, die sich via Facebook mit einem Unbekannten verabredet hatte, um ihr iPhone zu verkaufen, wurde am Freitag gegen 16.50 Uhr in der hauptstädtischen Rue de Bragance Opfer eines dreisten Diebs. Der angebliche Käufer entriss der Frau nämlich das Smartphone und flüchtete in den Park Merl. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis dato erfolglos.

Um ein Handy ging es offenbar auch etwa 20 Minuten später in einem Schnellimbiss in der hauptstädtischen Avenue de la Gare. Hier hatten zwei Männer aufeinander eingeschlagen, weil einer der beiden dem anderen zuvor ein Handy geklaut haben soll. Die beiden leicht verletzten Streithähne konnten beruhigt werden und wurden zwecks Klärung des Vorfalls mit aufs Polizeikommissariat genommen.

Unehrliche waren am Freitag auch in der Rue de la Fontaine in Esch/Alzette, in der hauptstädtischen Rue Ludwig van Beethoven und in der hauptstädtischen Avenue Marie-Thérèse unterwegs. Hier wurde in eine Gaststätte, in eine Appartmentwohnung beziehungsweise eine Wohnung einer Seniorenresidenz eingebrochen.