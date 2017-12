Am Samstagmorgen kam es um 7.30 Uhr auf der Route de Luxembourg in Junglinster zu einem Unfall. Auf einer Baustelle ist in einer Baubude eine Gasflasche explodiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. Vor Ort war ein Krankenwagen aus Lintgen und Luxemburg, der Rettungsdienst CIS aus Junglinster, der Rettungswagen aus Luxemburg und die Polizei.



Am Freitagabend waren auf der A4 gegen 18 Uhr fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei am Samstag meldet, prallte kurz vor dem Cessinger Kreuz auf dem Pannenstreifen ein Lieferwagen gegen zwei Fahrzeuge. Durch den Aufprall setzte sich der Lastwagen quer und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Dabei verunfallten zwei weitere Fahrzeuge. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer des Lieferwagens unter Alkohol- und Drogeneinfluss.



Der Notdienst 122 meldet, dass am Samstagmorgen eine Person bei einem Autounfall verletzt wurde. Auf der Strecke zwischen Petingen und Niederkerschen kam der Fahrer gegen 9.45 Uhr von der Straße ab. Das Auto landete in einem Graben. An der Unfallstelle waren eine Ambulanz und der Rettungsdienst aus Petingen sowie die Polizei.







