(tom/LW) - In der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr fragte ein alkoholisierter Mann vor einer Kneipe in der Luxemburger rue de la Boucherie eine Gruppe von Personen nach einer Zigarette. Daraufhin soll ihm aus der Gruppe ein Glas ins Gesicht eschlagen worden sein. Der Mann verständigte vom Krankenhaus aus die Polizei. Diese suicht jetzt Zeugen.

In Roeser und Itzig wurde in Einfamilienhäuser eingebrochen. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Bis zum frühen Morgen war die Polizei zudem bei mehreren Alkoholkontrollen erfolgreich: Gegen 1.20 Uhr hatte sich in Wallendorf-Pont ein Fahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto überschlagen, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Bis 6.45 Uhr am Samstagmorgen kassierte die Polizei vier weitere Führerscheine in Steinsel, Steinfort und der Hauptstadt.