(m.r.) - In der Nacht zum Samstag hat die Polizei wieder zahlreichen Personen den Führerschein entzogen. Etwa wurde Beamten in Bascharage ein Fahrzeug gemeldet, das langsam fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizisten stoppten daraufhin das Fahrzeug. Der Fahrer war betrunken, ihm wurde der Führerschein entzogen.

In Esch/Alzette beschädigte eine Frau zwei abgestellte Fahrzeuge und fuhr dann weiter. Polizisten konnten sie zu Hause antreffen. Die Frau war geständig, die Beamten stellten aber fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde ihr entzogen.



Ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug wurde der Polizei in der Nacht in Bereldingen gemeldet. Der Fahrer war betrunken, ihm misslang der Alkoholtest beim ersten Versuch. Anschließend verweigerte er weitere Tests und beschimpfte die Beamten. Eine Anzeige wurde erstellt.



Aufgefallen durch Rasen



In Luxemburg-Stadt wurde ein Fahrer erwischt, der nicht in Besitz eines Führerscheins war. Polizisten wurden auf ihn aufmerksam, weil er zu schnell fuhr. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss.

Auch in Hesperingen war ein Raser unterwegs, der unter Alkoholeinfluss stand. Auch sein Führerschein wurde eingezogen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Esch/Alzette wurde zudem ein Fahrer mit 102 km/h statt der erlaubten 50 km/h erwischt. Auch ihm wurde der Führerschein entzogen.