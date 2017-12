(m.r.) - Am Dienstag waren fünf betrunkene Autofahrer in Verkehrsunfälle verwickelt. So kam es gegen 20.30 Uhr in Esch/Alzette auf dem Boulevard Charles de Gaulle im Kreisverkehr Raemerich zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurden drei Personen verletzt, einer der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte ein provisorisches Fahrverbot aus.



Kurz nach Mitternacht kam es in der gleichen Straße in der Nacht zum Mittwoch zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte anschließend gegen eine Verkehrsampel. Der Mann wurde auf die Polizeidienststelle gebracht, der dort ausgeführte Alkoholtest war positiv und der Führerschein wurde eingezogen.



Als der Unfallfahrer die Dienststelle verließ, schlug er auf ein Polizeiauto ein. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Zwei Vorfälle in der Hauptstadt



In der Rue de Rollingergrund in Luxemburg-Stadt stieß ein betrunkener Autofahrer gegen 17.30 Uhr einen Fußgänger an. Er wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Etwa eine Stunde später wurde auf der Kreuzung Route d'Esch/Rue de Kohlenberg in der Hauptstadt eine Fußgängerin von einem alkoholisierten Autofahrer angefahren. Die Frau wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.



Auch in Niederkorn verursachte ein betrunkener Fahrer einen Unfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr er dort einem anderen Fahrzeug hinten auf. Ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt.

Betrunken und Fahrverbot



Gegen 22:15 Uhr wurden Polizisten in Düdelingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit eingeschaltetem Licht und Motor halb auf dem Bürgersteig abgestellt war. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von erhöhtem Alkoholkonsum auf, was auch durch den Alkoholtest bestätigt wurde.



Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht. Der Wagen wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige erstellt.