(m.r.) - Eine Beifahrerin ist am Donnerstagabend in Strassen aus einem langsam fahrenden Auto gestiegen und hat sich dabei leicht verletzt. Nach eigenen Angaben tat sie dies, da der Fahrer zu viel getrunken hatte.

Ein Zeuge hatte den Vorfall der Polizei gemeldet. Vor Ort wurde die Frau behandelt, wollte allerdings nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein anschließender Alkoholtest zeigte, dass der Fahrer den zulässigen Höchstwert überschritten hatte. Dafür musste allerdings eine Blutprobe entnommen werden, da es dem Mann auf der Polizeidienststelle nicht gelang einen Atemlufttest durchzuführen. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen.

In Steinfort erwischten Polizeibeamten in der Nacht zu Freitag einen weiteren Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fuhr an einer Polizeistreife vorbei und lenkte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten das Fahrzeug. Der Alkoholtest fiel positiv aus, sodass die Beamten auch diesem Fahrer den Führerschein entzogen.