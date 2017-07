(ps) - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag fünf Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen: Zwei in Luxemburg, jeweils einer in Wintringen, Schifflingen und Steinbrücken.



Zudem soll es zu neun Fahrzeugeinbrüchen gekommen sein. Keines der Autos wurde jedoch gestohlen, die Täter haben lediglich Laptops, Handtaschen, Navigeräte und andere Sachgegenstände entwendet.



In Vianden ist es der Polizei dabei gelungen, eine mutmaßliche Brandstifterin dingfest zu machen. Laut Zeugenangaben begann es gegen 10.00 Uhr in einem leerstehenden Haus in der Rue de la Frontière zu brennen. Der Brand konnte jedoch mittels einer Gießkanne von Passanten schnell gelöscht werden. Eine Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

