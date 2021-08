In der Hauptstadt prallte eine Fahrradfahrerin gegen Auto und stürzte zu Boden. Die Bilanz des Unfalls sind zwei verletzte Personen.

Aus dem Polizeibericht

Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

In der Hauptstadt prallte eine Fahrradfahrerin gegen Auto und stürzte zu Boden. Die Bilanz des Unfalls sind zwei verletzte Personen.

(jwi) - Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag kam es in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt zu ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Zwei Minderjährige nach Überfall gestellt Zwei Jugendliche sollen am Mittwochnachmittag einen Überfall auf ein Geschäft in Canach begangen haben.

Die Autofahrerin war aus der Rue du Plébiscite in Richtung Boulevard de la Pétrusse unterwegs und wollte deswegen die Avenue de la Liberté überqueren. In diesem Augenblick kreuzte eine Fahrradfahrerin vom Bahnhof kommend in Richtung Zentrum deren Fahrspur. Die Autofahrerin bremste zwar augenblicklich, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Fahrradfahrerin prallte gegen den Kotflügel der Beifahrerseite, schlug durch den Aufprall auf der Motorhaube auf und stürzte zu Boden. Beide Fahrerinnen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus transportiert, heißt es.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.