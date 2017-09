(che) - Polizisten erwischen eine Verkehrsteilnehmerin dabei, wie sie hinter dem Steuer telefoniert. Als sie die Frau darauf aufmerksam machen wollen, springt ihr Schäferhund aus dem Fahrzeug und verletzt einen der Beamten.



Bei einer Verkehrskontrolle in der Route d'Arlon in Useldingen wurde laut Polizeibericht am Sonntag gegen 18 Uhr eine Frau beobachtet, die ihr Telefon während der Fahrt benutzte und kurz vor dem Kontrollposten in ihre Einfahrt abbog.

Einer der Beamten folgte der Fahrerin, um sie auf die Verkehrszuwiderhandlung aufmerksam zu machen. Als die Fahrerin aus dem Wagen stieg, führte sie ihr Telefongespräch jedoch unbeirrt weiter.

Kurz danach sprang ein Schäferhund aus dem Wagen und rannte bellend und zähnefletschend auf den Polizisten zu. Der Hund schnappte zweimal nach ihm und verletzte den Polizisten schließlich an der Hand.



Erst nachdem der Mann das Pfefferspray benutzen wollte, um den Hund zu stoppen, pfiff die Hundebesitzerin das Tier zurück.



Die Fahrzeugpapiere wurden kontrolliert und eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen reichte der Beamte bei einer unbeteiligten Polizeidienststelle Klage ein. Er begab sich anschließend zwecks Untersuchungen ins Krankenhaus, eine Arbeitsunfähigkeit wurde ausgestellt.