(m.r.) Ein Ehepaar hat am Montag gegen 17 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung in Michelbuch ertappt. Den beiden Dieben gelang allerdings die Flucht aus der Wohnung in der Route d'Ettelbrück.



Sie stiegen in einen in der Rue de Mertzig abgestellten BMW. Der Wagen ist ein älteres Baujahr und mit mehreren Aufklebern versehen. Die Einbrecher fuhren anschließend in Richtung Mertzig davon. Die zwei Männer von heller Hautfarbe trugen schwarze Kleider und Mützen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die allerdings bisher ergebnislos verlief.

Weitere Vorfälle am Montag



Auch in Senningen, Alzingen und Clerf wurden am Montag Einbrüche gemeldet. In Clerf ertappte eine Bewohnerin zwei Einbrecher, die dann in unbekannte Richtung flüchteten.