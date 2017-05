(TJ) - Es war gegen 19.15 Uhr, als auf der kurvenreichen Strecke zwischen Alzingen und Hassel ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann am Steuer verletzt, so dass er vom Rettungsdienst aus Hesperingen geborgen und ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr aus Bartringen/Strassen alarmiert: In der Rue Mathias Saur hatte sich Unrat in einem Bau entzündet. Das Feuer war schnell gelöscht, der Materialschaden hält sich in Grenzen.