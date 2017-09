(SH) - Die Polizei meldet aus den vergangenen Stunden zwei Diebstähle. Die Täter konnten jeweils ermittelt werden.

Kurz vor 14 Uhr betraten zwei Frauen eine Reinigung in der Avenue Lou Hemmer in Bad Mondorf. Dort versuchten sie, ein Sparschwein zu entwenden, das sich am Tresen befand. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte ihnen das Sparschwein entnehmen, sie wurde dabei jedoch von einer der Frauen nach hinten geschubst. Die Flucht der Täterinnen nahm unterdessen ein schnelles Ende. Eine Frau wurde in der Avenue Pat Barron von der Polizei gestellt, die andere wurde hinter einem Gebüsch gefunden. Die Frauen gestanden ihre Tat und müssen nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.



In Ettelbrück im Deich in der Nähe des Tennisplatzes, griffen gegen 16 Uhr unterdessen zwei Jugendliche einen Mann an. Sie verpassten dem Opfer einen Schlag ins Gesicht und verlangten nach Geld. Der Mann kam dieser Forderung nach und gab ihnen 50 Euro. Die Polizei stellte die Jugendlichen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



