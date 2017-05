(C./nr) - In der Avenue de la Gare in Luxemburg wurde eine Polizeistreife am Samstagabend auf zwei Personen aufmerksam, deren Verhalten auf eine Rauschgiftübergabe hindeutete. Eine der beiden Personen wurde daraufhin kontrolliert und händigte sofort mehrere Tüten Marihuana aus. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.



Etwas später konnten die Beamten in der Rue 1900 ebenfalls eine Situation beobachten, welche auf eine Drogenübergabe hindeutete. Als die Beamten den mutmaßlichen Drogendealer kontrollieren wollten, machte dieser starke Schluckbewegungen. Der Mann wurde aufgefordert, die Kugel auszuspucken, setzte sich jedoch zur Wehr. Er wurde daraufhin in Handschellen gelegt und auf die Dienststelle mitgenommen. Nach einer Scanner-Untersuchung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und ebenfalls am Sonntagmorgen vorgeführt.

Alkoholkontrollen



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Alkoholkontrollen in Luxemburg-Stadt durchgeführt. 323 Fahrer wurden kontrolliert. In sieben Fällen war das Ergebnis positiv. Zwei Führerscheine wurden auf der Stelle eingezogen.



Benfica-Fans feiern



Am Samstagabend kam es in Luxemburg in der Umgebung des Bahnhofviertels zu spontanen Feierlichkeiten anlässlich des Gewinns der Meisterschaft durch Benfica Lissabon. Mehrere Streifen aus den Regionen Esch, Capellen und Mersch wurden als Verstärkung angefordert. Zahlreiche Personen feierten auf den Straßen. Die Avenue de la Gare musste zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden. Einige Böller und Bengalos wurden gezündet. Zu ernsthaften Zwischenfällen kam es nicht. Kurz nach Mitternacht hatte sich die Situation wieder beruhigt.



Einbrüche in Tankstellen



In der Nacht wurde außerdem in zwei Tankstellen eingebrochen. In Rodange wurden mehrere Kisten Tabak und ein paar Flaschen Alkohol aus dem Lagerraum entwendet. In Frisange wurden ebenfalls größere Mengen Tabak aus dem Depot gestohlen. Ermittlungen wurden in beiden Fällen eingeleitet.