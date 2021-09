Am Mittwochabend ertappte die Polizei insgesamt fünf Autofahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten.

Drei Autofahrer in Hollerich hatten zu viel getrunken

(jwi) - Für die Polizeibeamten gab es am Mittwochabend fünf Einsätze wegen Alkohol am Steuer; drei davon fanden im Viertel Hollerich in Luxemburg-Stadt statt. So war in der Rue de la Semois gegen 4 Uhr ein Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs. Der Alkoholtest war positiv.

Gegen 1 Uhr war eine Polizeistreife in der Avenue Guillaume auf ein Fahrzeug gestoßen, dessen Fahrertür offen stand. Da dem Fahrer sichtlich unwohl war, wurde er kontrolliert und dabei ein positiver Alkoholwert gemessen. Die Personenüberprüfung ergab zudem, dass der Mann bereits ein Fahrverbot besaß.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle gegen 0.50 Uhr am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte ebenfalls in Luxemburg-Hollerich war ein Auto mit km/h statt den erlaubten 50 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle wurden auch hier Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Ein Test bestätigte dies.

Auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien stoppte die Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen alkoholisierten Fahrer, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeigefahren war.

Und während einer Patrouillenfahrt durch die Route de Wasserbillig in Echternach stießen die Beamten auf einen leichten Auffahrunfall. Ein Autofahrer hatte nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende Wagen an einem Fußgängerüberweg angehalten hatte und war auf diesen aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum fest. Daraufhin wurde die Person von den Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleitet, heißt es.

