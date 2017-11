(m.r.) - Zwei Männer wollten Dienstagnachmittag ihre Künste als Rallye-Fahrer in einem Waldstück in Kayl unter Beweis stellen. Deshalb fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit über einen Spazierweg.



Mehrere Personen meldeten der Polizei den Zwischenfall. Vor Ort begegnete die Polizisten zwei Männern, einer von ihnen torkelte sehr stark. Beide gaben zu mit dem Fahrzeug über den Spazierweg gefahren zu sein. Dabei seien sie eigenen Angaben zufolge mit einem Baum kollidiert.

Bei beiden Männern fiel der Alkoholtest positiv. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde gegen einen der Männer ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen.



Weitere Zwischenfälle

Für Dienstag meldete die Polizei zudem vier weitere Zwischenfälle. Ein Zeuge benachrichtige am Abend die Polizei, da ein Fahrer in Huncheringen ein abgestelltes Fahrzeug mit seinem Außenspiegel gestreift haben soll. Die Polizisten trafen den mutmaßlichen Unfallverursacher noch vor Ort an. Er gab an, den Zwischenfall nicht bemerkt zu haben. Ein Alkoholtest fiel positiv aus und eine Strafanzeige wurde erstellt.



Dienstagnacht stoppten Polizisten in Kayl bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen Wagen. Dabei nahmen die Beamten einen starken Marihuanageruch wahr. Der Fahrer gab den Drogenkonsum zu. Zudem beschlagnahmten die Polizisten unter anderem eine Kugel Haschisch und eine Gasdruckpistole. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Quer auf dem Bürgersteig



In Wiltz fiel einer Patrouille in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeug auf, das mit laufendem Motor quer auf dem Bürgersteig abgestellt war. Die Polizisten trafen den Eigentümer vor Ort an. Er gab zu, mit dem Wagen gefahren zu sein. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, sodass gegen den Mann ein provisorisches Fahrverbot verordnet wurde. Eine Überprüfung ergab zudem, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet ist.



In Strassen wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorliegt. Der Fahrer gestand, einige Stunden zuvor Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Die Polizisten beschlagnahmten zudem einige Tüten Marihuana und Amphetamine. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.