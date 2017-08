(jag) - Im Kreisverkehr Schinker auf der N7 verlor ein Bierlaster am Mittwochmorgen einen Teil seiner Ladung. Zahlreiche Bierkästen landeten auf der Fahrbahn, tausende von Flaschen zerbrachen so dass aufwändige Säuberungsarbeiten nötig wurden. Es blieb in diesem Fall beim Materialschaden.

Auf der Strecke Mamer - Kopstal verlor am Dienstagabend ein Autofahrer kurz hinter einer Rechtskurve nach Thillsmillen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum. Der Wagen schleuderte mehrere Meter hinweg über die Fahrbahn bevor er eine Böschung hinauffuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer konnte aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.