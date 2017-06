(miz) - Am Samstag verlor ein Autofahrer gegen 13.25 Uhr auf dem Boulevard de la Pétrusse in Luxemburg-Stadt die Kontrolle über sein Auto. Er rannte in ein abgestelltes Fahrzeug und rammte es gegen einen weiteren Wagen. Der Mann war betrunken, die Polizei hat ihm den Führerschein entzogen. Niemand wurde verletzt.



In der Nacht zum Sonntag kam es in Cruchten auf der Hauptstraße zu einem ähnlichen Zwischenfall. Gegen 1.30 Uhr meldete ein Autofahrer, er sei gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Beamten stellten fest, dass er betrunken war, und haben auch ihm den Führerschein entzogen.



Überholmanöver missglückt



Am Sonntag versuchte eine Autofahrerin bei starkem Regen ein anderes Fahrzeug auf der Autobahn A1 in Höhe der Tankstelle in Foetz zu überholen. Die betrunkene Fahrerin ist dabei gegen das Heck des forderen Wagens gerannt. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden, es wurde aber niemand ernsthaft verletzt. Die Polizei hat der Frau den Führerschein entzogen.



