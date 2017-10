(SH) - Gleich zweimal mussten Polizisten in den vergangenen Stunden betrunkene Autofahrer wecken, die den Motor ihres Wagens laufen gelassen hatten, sich jedoch ein Nickerchen gönnten.



Auf der Place Stalingrad in Esch/Alzette fand eine Streife in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.20 Uhr einen Mann schlafend hinter dem Steuer seines Wagens vor. Da der Motor lief, beschlossen die Beamten, den Mann zu wecken. Dabei bemerkten sie gleich einen Alkoholgeruch. Der Test fiel positiv aus. Während der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass ein Fahrverbot gegen den Mann besteht und er keine gültigen Versicherungspapiere besaß. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Gegen 3 Uhr wurden Polizisten dann in der Rue d'Esch in Leudelingen auf einen Wagen mit laufendem Motor und offener Fahrertür aufmerksam. Neben dem Wagen lag eine Brieftasche, auf der Rückbank schlief ein Mann. Die Beamten hatten Mühe, ihn zu wecken. Auch er hatte zu viel getrunken und musste seinen Führerschein abgeben.

Eine Stunde zuvor hatte ein Einwohner der Polizei einer Fahrer gemeldet, der an der Kreuzung der Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-45 mit der Rue Jean Wolter in Alzingen in eine Mauer gerannt war. Dem Anrufer zufolge sei der Fahrer kurz ausgestiegen, habe seine Fahrt dann jedoch fortgesetzt. Die Polizei konnte den Fahrer auffinden. Ihm wurde aufgrund übermässigen Alkoholkonsums der Führerschein entzogen.



Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei in Esch/Alzette einen Autofahrer, der gegen 18.30 Uhr mit 70 anstelle der erlaubten 50 km/h durch eine Geschwindigkeitskontrolle fuhr. Wie sich herausstellte, war sein Wagen in der technischen Kontrolle verworfen worden. Des weiteren bestand wegen Punkteverlustes ein Fahrverbot gegen den Fahrer. Nun muss er sich wohl vor Gericht verantworten.

Gleiches Schicksal kommt einem Fahrer zu, der gegen 23.40 Uhr in Mersch in eine Kontrolle war. Auch gegen ihn lag ein Fahrverbot vor, zudem war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.