(TJ) - Zwei Unfälle forderten am Dienstagmorgen drei Verletzte. Am Montagabend führte ein heftiger Streit zwischen Nachbarn in Bonneweg zur ambulanten Behandlung einer der Streithähne.



Gegen 6.30 Uhr kam es am Dienstag in Kayl zu einem Zimmerbrand. Das Feuer war in einem Haus in der Rue Jos Muller ausgebrochen. Die Wehren aus Kayl und Schifflingen waren herbeigeeilt und hatten die Flammen schnell gelöscht. Dennoch mussten zwei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Um 7.45 kam ein Wagen zwischen Roedgen und Schléiwenhaff von der Straße ab. Eine Person wurde leicht verwundet. Bei diesem Zwischenfall waren die Rettungsdienste aus Sassenheim und Monnerich im Einsatz.

Brutaler Nachbarschaftsstreit

Kurz vor 22 Uhr wurde der Polizei am Montagabend ein heftiger Streit zwischen zwei Nachbarn in der Rue de Bonnevoie gemeldet. Die Beamten mussten feststellen, dass in der Tat zwei Nachbarn sich in die Wolle gekriegt hatten, wobei einer den anderen mit einem Messer am Oberarm verletzt hatte.



Der Schuldige hatte sich aus dem Staub gemacht, er konnte allerdings nach einer kurzen Fahndung ermittelt werden. In seiner Wohnung fanden die Polizisten ein Taschenmesser, das möglicherweise bei der Tat benutzt worden war. Sie beschlagnahmten das Messer und nahmen den Zwischenfall zu Protokoll. Der verletzte Nachbar wurde ins Krankenhaus gebracht, er konnte dieses allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.