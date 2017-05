(TJ) - Dreimal musste die Polizei am Mittwoch Fahrer zurechtweisen, die es mit der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen "nicht so genau" nahmen. In Bridel verletzte sich ein Arbeiter bei der Montage eines Geländers.



Um 13.50 Uhr rauschte eine Fahrerin mit stolzen 121 anstatt der an dieser Stelle erlaubten 90 km/h durch den Autobahntunnel in Frisingen. Als die Beamten die Fahrerin stoppten, bemerkten sie Anzeichen, die auf Cannabis-Konsum deuteten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Beim Durchsuchen des Fahrzeugs fanden die Polizisten Haschisch, Drogenutensilien sowie eine Dose Pfefferspray.

Um 17.30 Uhr fuhr ein Mofafahrer in Bartringen auf das Heck eines vorausfahrenden Wagens auf. Als die Polizeibeamten die Papiere des Unfallfahrers kontrollierten, stellten sie fest, dass dieser keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Staatsanwaltschaft veranlasste die Beschlagnahme des Zweirads.

Ebenfalls mit einer Beschlagnahme endete ein Unfall, den eine Fahrerin gegen 22.50 Uhr in Esch/Alzette auf dem Parkplatz einer Tankstelle verursachte. Weil sie Unfallflucht beging, fahndete die Polizei nach der schuldigen Automobilistin - mit Erfolg. Es stellte sich heraus, dass sie zu tief ins Glas geschaut hatte. Als sich zudem herausstellte, dass gegen die Frau bereits vor einigen Monaten ein Fahrverbot gesprochen worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme ihres Wagens an.

In Bridel war bereits gegen 13.00 ein Arbeiter in der Rue Jean Wercollier vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt, als er dort ein Glasgeländer anbringen sollte. Er fiel auf Isolationsmaterial und eine Bürgersteigkante. Dabei verletzte er sich schwer, so dass er vom Notarzt erstbehandelt und anschließend ins Krankenhaus transportiert werden musste.