(tom) - Bereits zu Beginn des Wochenendes hat die Luxemburger Polizei eine stattliche Bilanz an Einsätzen vorgelegt, die mit Alkohol zu tun haben.



In Bartringen wurde gegen halb sechs am Freitagnachmittag ein Mann verhaftet, der mit fremden Kreditkartendaten Alkohol im Wert von mehreren hundert Euro kaufen wollte. Das aufmerksame Personal verständigte die Polizei, die den Mann vor Ort in flagranti stellen konnte. Es stellte sich heraus, dass er schon öfter in anderen Filialen des Geschäftes auf diese Tour "eingekauft" hatte. Der Mann wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In Hosingen stoppte eine Polizeikontrolle ein Auto, dessen Fahrer alkoholisiert war und zudem einem Fahrverbot unterlag. Der Mann war nicht alleine im Auto, er hatte eine Beifahrerin und auf dem Rücksitz saß ein vierjähriges Kind. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und eine Anzeige erstattet.

Vier weitere Führerscheine musste die Polizei in der gleichen Nacht zwischen 23.30 und 2.50 Uhr einziehen - jeweils wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Arrest in Esch, Mersch und der Hauptstadt

Insgesamt vier Personen wurden vorübergehend in Arrest genommen: Auf dem Place de la Gare in der Hauptstadt pöbelte ein stockbetrunkener Mann am frühen Abend Passanten an. In Esch/Alzette warf ungefähr zur selben Zeit ein ebenfalls alkoholisierter Mann vor einem Lokal Terrassenmöbel herum und wurde handgreiflich gegenüber der alarmierten Polizei.

In Mersch belästigte ein Mann Gäste und Üersonal einer Veranstaltung. Um 3.30 Uhr stritt sich eine betrunkene Frau in der rue de Trèves in der Hauptstadt mit einer Gruppe Jugendlicher. Auch die herbeigerufene Fußpatrouille der Polizei konnte die Frau nicht beruhigen.