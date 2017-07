(nas) - Am Samstagmorgen verlor ein Autofahrer, der aus Richtung Dippach kam, gegen 6 Uhr in der Rue des Trois Cantons in Dahlem aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.



Beim Versuch, sein Auto wieder nach rechts zu lenken, fuhr er jedoch über eine Baustellenabsperrung und einen Stromkasten und kam erst im angrenzenden Feld wieder zum Stehen. Das Auto hat nur noch Schrottwert.



Zwar erlitt der Fahrer nur leichte Verbrennungen durch den Airbag, seinen Führerschein musste er trotzdem abgeben. Ein Protokoll wurde erstellt.



Doch damit nicht genug: Durch die Beschädigung des Stromkastens waren die Häuser nahe Unfallstelle kurzweilig ohne Strom.

Zu schnell, keine Papiere, kein Führerschein und betrunken



Sein Glück forderte am Freitagabend ein Autofahrer in Esch/Alzette heraus: Gegen 23.30 Uhr war den Polizeibeamten auf dem Boulevard Prince Henri ein Auto aufgefallen, das zum Einen mit hoher Geschwindigkeit und zum Andern ziemlich rücksichtslos fuhr.



Bei der Kontrolle konnte der Fahrer zudem keinen gültigen Führerschein vorweisen, da bereits ein Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Zudem konnte er keine gültigen Papiere vorweisen und stand unter Alkoholeinfluss.



Das Resultat: Das Auto wurde beschlagnahmt und gegen den Fahrer wurde Protokoll erstellt.

Mehrere Führerscheine entzogen



In der Nacht zum Samstag waren jedoch noch weitere Personen der Polizei durch ihr Fahrverhalten aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden. Bei den jeweiligen Kontrollen in der Rue Gaaschtebierg in Mamer, in der Route de Bascharage in Niederkorn, in der Allée Scheffer sowie in der Rue des Gaulois in der Hauptstadt standen die Fahrer unter Alkoholeinfluss und mussten ihre Fahrerlaubnis abgeben.