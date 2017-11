(SH) - Gleich mehrmals musste die Polizei in den vergangenen Stunden eingreifen, weil betrunkene Autofahrer nicht nur in Unfälle verwickelt waren, sondern auch noch Fahrerflucht begingen.



Ein Zugführer meldete am Sonntag gegen 13.15 Uhr einen Fahrer, der beim Einparken in der Rue de la Gare in Mamer gegen das Heck eines anderen Fahrzeuges prallte und sich dann torkelnd in ein Haus begab. Der Verdacht auf übermäßigen Alkoholeinfluss bestätigte sich: der zulässige Höchstwert war um über das Doppelte überschritten. Ein Fahrverbot wurde zugestellt.



Auch in Leudelingen war am Sonntag ein betrunkener Autofahrer unterwegs. Gegen 16.20 Uhr war er an der Kreuzung der Rue du Lavoir mit der Rue d'Eich in einen Auffahrunfall verwickelt. Der Unfallverursacher war nicht bereit, eine gütliche Einigung auszufüllen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass die Polizei verständigt worden sei, ergriff er die Flucht. Anhand der Erkennungszeichen konnte er jedoch an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er gestand Unfall und Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben.



In Differdingen wurde gegen 1.45 Uhr in der Nacht zum Montag ein Mann auf der Place du Marché auf einen lauten Knall aufmerksam. Wie sich herausstellte war ein Fahrer gegen einen abgestellten Wagen geprallt. Der Unfallverursacher wollte die Flucht ergreifen, der Zeuge konnte ihn jedoch stoppen. Auch hier war Alkohol im Spiel. Wie sich nach dem Eintreffen der Polizei herausstellte, waren zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Führerschein wurde eingezogen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.