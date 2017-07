(SH) - Zu schnell, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss war ein Fahrer am Freitag gegen 5.20 Uhr in Frisingen unterwegs. Mit 88 anstelle der erlaubten 50 Kilometer in der Stunde raste er durch eine Geschwindigkeitskontrolle. Bei der anschließenden Überprüfung konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Zudem hatte er zu viel Alkohol getrunken und es lag bereits ein Fahrverbot gegen ihn vor.

Am späten Donnerstagnachmittag wurde eine Polizeistreife in der Avenue de la Libération in Schifflingen auf einen Wagen aufmerksam, aus dessen Fenster ein unverkennbarer Marihuana-Geruch wahrzunehmen war. Der Fahrer gab zu, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, der Wagen wurde immobilisiert.



Zudem konnten am Donnerstagnachmittag zwei Ladendiebe festgenommen werden - einer in Luxemburg-Stadt und einer in Bartringen. Sicherheitsbeamte hatten die Diebe gestellt nachdem sie das jeweilige Geschäft mit Diebesgut verlassen hatten. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.