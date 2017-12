(SH) - Gleich drei Mal musste die Polizei in den vergangenen Stunden eingreifen, weil Personen sich hinters Steuer gesetzt hatten, obwohl sie zu viel Alkohol getrunken hatten.

In der Nacht zum Dienstag fiel einer Streife gegen 1.35 Uhr in der Rue de Dudelange in Kayl ein Motorradfahrer auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Obwohl die Beamten ihm mit Blaulicht und Sirene folgten, hielt der Fahrer nicht an, sondern beschleunigte. Als die Polizisten den Fahrer stoppen konnten, stellte sich heraus, dass er nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern gegen ihn auch ein Fahrverbot bestand. Zudem stellte sich heraus, dass die technischen Eigenschaften des Motors verändert worden waren, wodurch eine unerlaubte Leistungssteigerung herbeigeführt worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Motorrad beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bereits am Montag war kurz vor 17 Uhr in der Rue des Martyrs in Rümelingen bei einer Kontrolle ein Fahrer gestoppt worden, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

Auch in Hassel musste ein Fahrer seinen Führerschein am Dienstag abgeben, nachdem einem Busfahrer in Alzingen kurz vor 7 Uhr ein Fahrzeug aufgefallen war, das in Schlangenlinien gesteuert wurde. Als die Polizei den Fahrer in Hassel antraf, hatte dieses seinen Wagen mit laufendem Motor an einer Bushaltestelle abgestellt. Die Beamten weckten den schlafenden Mann, der zugab, getrunken zu haben.



