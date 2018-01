(tom/LW) - Insgesamt sechs Führerscheine wurden in der Silvesternacht eingezogen. In einem der Fälle wurde der Alkoholeinfluss erst aufgrund eines Verkehrsunfalls festgestellt.



Ein Anrufer meldete gegen 4.30 Uhr, dass ein Fahrer in seinen Wagen geprallt sei. Der Anrufer hielt am Strassenrand an, als der Unfallverursacher auf das Heck auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in ein weiteres Fahrzeug gedrückt. Angeblich hatte der Unfallverursacher den Wagen übersehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen.





Ein Fahrer, der in den frühen Abendstunden in Bereldange unterwegs war und aufgrund hoher Geschwindigkeit aufgefallen war, stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist. Da er außerdem noch den Konsum von Cannabis gestand, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Es folgte eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus, ein provisorisches Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Fünfmal öffentliches Ärgernis

Fünf Personen, welche durch Erregung öffentlichen Ärgernisses und starken Alkoholeinfluss auf sich aufmerksam machten, mussten die Nacht, beziehungsweise den Morgen im Arrest verbringen.



So wurden Beamte gegen 0.45 Uhr während einer Fußpatrouille auf der "place d‘Armes" im Stadtzentrum von mehreren Passanten auf einen Mann mit Glasscherben in der Hand angesprochen. Den Polizisten wurde erklärt, dass ein Mann zuvor eine Glasflasche zerbrochen hätte und nun mit den Scherben durch die Gegend torkeln würde.





Anhand der Beschreibung konnte der alkoholisierte Mann schnell ausfindig gemacht und ihm die Glasscherben aus der Hand genommen werden. Da er lauthals schrie, sich nicht beruhigen ließ und zudem versuchte wegzulaufen, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er im Arrest untergebracht.